Сумские КВНщики вышли в сезон «Лиги смеха»

Команду из СумГУ будет «тренировать» шоумен Антон Лирник. Сейчас команда находится на съемках 1/16 финала Лиги в Киеве. На этой стадии все участники сезона сыграют конкурс «полотно» с участием звездного тренера.
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