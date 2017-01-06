Сумские КВНщики вышли в сезон «Лиги смеха» По результатам фестиваля «Лиги смеха» команда «Николь Кидман» Сумского государственного университета стала одной из 14 команд, которые будут играть в телевизионном сезоне.

Команду из СумГУ будет «тренировать» шоумен Антон Лирник. Сейчас команда находится на съемках 1/16 финала Лиги в Киеве. На этой стадии все участники сезона сыграют конкурс «полотно» с участием звездного тренера.