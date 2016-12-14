Под Сумами ввели карантин против гепатита Ситуация с гепатитом а в селе Новосухановка находится на постоянном контроле медицинских работников.

Об этом во время заседания координационной комиссии по привлечением заинтересованных структур по вопросу локализации, ликвидации и недопущению распространения вирусного гепатита А, сообщила помощник врача-эпидемиолога отдела соблюдения санитарного законодательства управления Госпродпотребслужбы в Сумском районе Татьяна Снисаренко.

По ее словам, в управление поступила информация, что был госпитализирован мужчина из села Новосухановка, 1983 года рождения, с симптомами вирусного гепатита А:

«Мужчине сразу был установлен предварительный диагноз - остро-вирусный гепатит А. Больной проживает еще с 10-ю членами семьи. Из них 4 взрослых, остальные все дети. При медицинском осмотре семьи симптомы вирусного гепатита А обнаружены еще у одного взрослого и четырех детей, которые учатся в школе, - отметила Татьяна Снисаренко, - Конечно, дети контактировали с другими учениками, поэтому все они были осмотрены врачом - педиатром из Степинивского участка и врачом-инфекционистом из Сумской ЦРЛ. Ни у кого из них признаков заболевания выявлено не было».

С 1 марта 2017 года, в связи с этой ситуацией, в школе принимаются карантинные мероприятия сроком 35 дней, - сообщила и.о. начальника отдела образования Сумской райгосадминистрации Наталья Лобода:

«Всего в учебном заведении учится 94 ученика, 8 из которых отсутствовали определенное время на уроках по разным причинам. Они также были осмотрены врачами и в течение 35-дневного карантина не будут допускаться в учебное заведение. Для них будет организовано дистанционное обучение. Все остальные дети продолжат обучение по графику, и на период карантина будут постоянно находится под надзором врачей».

Также, по сообщению Татьяны Снисаренко, работниками лабораторного центра санэпидслужбы Сумской области была сделана срочная санитарная обработка туалетов, раковин, столовой в школе и дома у больных. Был также сделан отбор воды в учебном заведении, и вероятных местах контакта. Все анализы воды на бактериологическое исследование станут известны через 3-4 дня. Тогда же и станет известен точный диагноз. Подобный случай уже имел место быть в этом населенном пункте в 2008 году.

Сейчас все больные находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении ЦРКЛ города Сумы. Ситуация с течением гепатита в Новосухановке находится на постоянном контроле у медицинских работников.