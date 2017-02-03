В Сумах уже выплатили 5 миллионов пенсионерам за март 2 марта было начато финансирование выплаты пенсий за март текущего года.

Об этом сообщает Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области. По состоянию на 3 марта профинансированы средства на пенсионные выплаты гражданам города Сумы и Сумского района в сумме 4913,77 тыс. грн. Это составляет 2,71% от потребности на текущий месяц.