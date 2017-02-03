В Сумах уже выплатили 5 миллионов пенсионерам за март

Об этом сообщает Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области. По состоянию на 3 марта профинансированы средства на пенсионные выплаты гражданам города Сумы и Сумского района в сумме 4913,77 тыс. грн. Это составляет 2,71% от потребности на текущий месяц.
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Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за февраль...
В Сумах продолжается финансирование пенсий за февраль....
Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области с четверга, 2 февраля, начало финансирования выплаты пенсий за февраль текущего года....