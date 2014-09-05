Сегодня на Сумщине день траура

Соответствующий Указ размещен на сайте Президента Украины. О проведении траурных мероприятий на Сумщине подписал распоряжение председатель облгосадминистрации Николай Клочко.
В связи с трагической гибелью шахтеров в результате аварии, произошедшей 2 марта на обособленном подразделении «Шахта «Степная» государственного предприятия «Львовуголь» 3 марта в 12:00 память погибших будет почтена минутой молчания.
На зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций должен будет приспущен Государственный Флаг Украины.
Также в этот день отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, для чего должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
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