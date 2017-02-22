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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:01210

Шестеро детей на Сумщине попали в больницы

Двухлетний малыш и пятеро школьников попали в больницы за последние двое суток в результате бытового травматизма.

Так, в больницу попали трое юных жителей Конотопщины. В первом случае с травмами головы и ушибами в медучреждение попала 14-летняя девушка, которая по собственной неосторожности упала во время игры, во втором - 2-летний малыш получил термические ожоги лица, шеи, грудной клетки и живота, перекинув на себя чашку горячего кофе. Еще одна 12-летняя школьница попала в стационар с закрытым переломом левой ноги.

Кроме этого, в Конотопскую больницу с травмами головы в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясением головного мозга были доставлены 16-летний местный юноша и 13-летний мальчик из Кролевецкого района, который упал во время катания с горки. За помощью к лебединским врачам с подобными травмами головы был доставлен 15-летний подросток.

Работники полиции отмечают: школьники получили травмы во время досуга, находясь на улице или в дома. Но в любом случае рядом с ними не было взрослых, которые могли бы предупредить о возможной опасности травмирования или остановить подростков в их развлечениях. Поэтому правоохранители призывают взрослых более пристально ухаживать за малышами, вовремя позаботиться и убрать в недоступные для детей места опасные предметы и вещества. А учителям и родителям подростков следует лишний раз напомнить детям о правилах безопасного поведения дома и на улице, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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