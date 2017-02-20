Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33168

Сумчане заплатили уже полмиллиарда налогов

По оперативной информации государственной налоговой инспекции в г.Сумы, с начала 2017 года в Сводный бюджет поступило 500,4 миллиона гривен.

По-сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений увеличилась на 161,2 миллиона гривен, или на 47,5%. При этом, государственный бюджет получил 213,1 миллион гривен, а местная казна пополнилась на 287,3 миллиона.

Субъекты хозяйствования, работающие на упрощенной системе налогообложения, перечислили в бюджет 50,2 миллиона гривен, что составляет 134,6% от запланированной суммы.

На поддержание обороноспособности страны сумчане направили 17 миллионов гривен военного сбора. Для сравнения: в аналогичном периоде 2016 сумчане заплатили на 2,7 миллиона меньше.

На социальные гарантии и социальную защиту направлено 221 миллион гривен единого взноса, что превышает показатель прошлого года на 53,3 миллиона (на 31,9%). Следует отметить, что нынешняя сумма уплаченного единого взноса на 59,3 миллиона, т. е. на 36,8% превышает плановые показатели 2017 года.

Общество Налоги

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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