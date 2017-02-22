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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40151

В Сумах обсуждали вопросы децентрализации

В Сумах проходило заседание региональной платформы Ассоциации городов Украины на тему «Децентрализация в Сумской: состояние, перспективы развития и пути решения проблемных вопросов».

В работе региональной платформы участвуют мэр Сум Александр Лысенко, директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая, начальник правового управления Олег Чайченко. Также на заседании присутствовали народные депутаты Украины Олег Медуница и Александр Сугоняко, первый заместитель главы Сумской облгосадминистрации Александр Марченко, исполнительный директор Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины Владимир Дериземля, главы объединенных территориальных громад области и консультанты Офиса реформ Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины на главе с координатором Офиса Ниной Мельник, директор Сумского филиала Центра развития местного самоуправления программы U-LEAD Александр Хоруженко, представители общественности.

Во время заседания состоялось обсуждение законодательного обеспечения реформы децентрализации государственного управления и формирования объединенных территориальных громад, конституционных и правовых проблем местного самоуправления, секторальных стратегий местного самоуправления, бюджетных новаций 2017 года, актуальных проблем ОТГ и вопросы земельных отношений на местном уровне.

Платформу проводило Сумское региональное отделение Ассоциации городов Украины в рамках проекта ПУЛЬС («Разработка курса на укрепление местного самоуправления в Украине») Агентства по международному развитию Соединенных Штатов Америки, который, в соответствии с меморандумом, заключенным с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, внедряет Всеукраинская ассоциация местного самоуправления Ассоциация городов Украины, через Офисы реформ, которые созданы в каждой области нашего государства и успешно действуют с 2015 года.

Общество Децентрализация ОТГ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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