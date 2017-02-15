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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50261

На Сумщине полицейская собака нашла залежи марихуаны

5 килограммов сушеной марихуаны, уже готовой к употреблению, и 18 кг семян конопли обнаружил служебная собака в сарае супругов из пгт Степановка Сумского района, которіе візвали полицию по поводу пропажи денег.

На линию «102» позвонила жительница пгт Степановка и сообщила, что из ее квартиры пропали деньги. По указанному адресу выехали сотрудники Сумского отдела полиции и кинологического центра. Во время проверки выяснилось, что заявительница проживает с сожителем, который имел судимости за разбой и преступления, связанные с наркотиками. И пока полицейские опрашивали заявителей, служебный пес начал проявлять большую активность. Он просто «тянул» полицейского кинолога в сарай. Это вызвало подозрение.

«Собака по кличке Хони, которая обучена на поиски наркотических веществ, постоянно вела нас к двери сарая, - говорит Евгений Ковтуненко, инспектор кинологического центра ГУНП в Сумской области. - Мы попросили женщину открыть дверь. А когда зашли внутрь, собака указала на мешки из-под цемента и на полиэтиленовые мешки, которые в присутствии понятых сотрудники полиции раскрыли и обнаружили в них огромное количество измельченного вещества растительного происхождения зеленого цвета, похожего на наркотическое средство «каннабис», весом около 5 килограммов и семена растений конопли, весом почти 18 кг».

По словам хозяйки дома, в сарае постоянно рылся ее сожитель и она понятия не имела, что там находится. Сам мужчина не отрицал, что это его наркотики, которые он самостоятельно изготавливал для собственного потребления.

Все обнаруженное и изъятое работники полиции направили на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее решение. И хотя во время следствия правоохранители установили, что мужчина не имеет никакого отношения к краже денег, по обнаруженным наркотикам, ему таки придется отвечать перед Законом.

По данному факту уже начато уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины за хранение наркотических средств в особо крупных размерах без цели сбыта. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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