Минздрав Украины обеспокоен ситуацией в Ахтырской психбольнице

"Психиатрические больницы в Украине являются местом несвободы, где все чаще нарушается ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и где находятся люди, которые обычно не могут самостоятельно обратиться за защитой своих прав", - отмечается в сообщении Минздрава, размещенном на его сайте.
В министерстве подчеркивают, что в рамках концепции развития системы здравоохранения Украины, услуги по охране психического здоровья должны быть направлены на обеспечение пациентам полноценной жизни в обществе.
"В 2013 году Европейское региональное бюро ВОЗ приняло Европейский план действий по охране психического здоровья. Существующее состояние украинской психиатрической службы нуждается в безотлагательном решении задач, сформулированных в этом плане", - утверждают в Минздраве.
Как сообщалось, главврач Сумской психбольницы №2 была задержана в связи с подозрением в умышленном причинении физический и моральных страданий путем мучения с целью дискриминации, а также в том, что она оставила пациентов в опасности, что повлекло их смерть.
Согласно официальным результатам эксгумации семи трупов было установлено, что причиной смерти пяти из них стала острая гнойная пневмония, вызванная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой: при установленной норме +20 градусов в отделениях больницы, где находились пациенты, температура колебалась от +10 до +18 градусов, пишет Интерфакс-Украина.
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