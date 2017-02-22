Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02179

На Сумщине 300 тысяч пациентов примут участие в проекте «Доступные лекарства»

Об этом во время брифинга сообщил куратор медицинской отрасли области Сергей Бутенко.

«Вопросы внедрения механизма возмещения лекарственных средств не является новым для Сумщины. Ведь в 2012-2014 году был пилотный проект по возмещению частичной стоимости за медикаменты от гипертонической болезни. Сумщина также принимала в нем участие. И мне неоднократно жители области ставили вопрос о том, будет ли он продлен, - сообщил Сергей Бутенко. - На сегодня могу констатировать, что в Украине с 1 апреля стартует программа «Доступные лекарства». Механизм возмещения заработает для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, бронхиальной астмой».

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации, сейчас в области 283 300 человек страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, 34 435 человек с сахарным диабетом II типа и 3 834 человека болеют бронхиальной астмой. Именно для этих пациентов и действовать проект «Доступные лекарства».

Общество Доступные лекарства

Новости

На заседании исполкома бросили дымовую шашку (обновлено, +видео) 1
Сегодня 14:28
Подозреваемую в пытках экс-главврача Ахтырской психбольницы взяли под стражу
Сегодня 13:25
В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители
Сегодня 12:20
На Сумщине пиротехники подорвали мину времен войны
Сегодня 17:44
Сумские депутаты хотят расформировать исполком
Сегодня 17:19
В Сумах водитель троллейбуса потерял сознание за рулем
Сегодня 17:06
На Сумщине планируют создать сеть радио для громад области
Сегодня 17:00
В АТО погиб военнослужащий с Сумщины
Сегодня 16:52
Сумская музыкальная школа № 1 отметила свой 140-летний юбилей
Сегодня 16:26
В Конотопе на попытке украсть из магазина продукты «погорела» семейная пара
Сегодня 16:00
Результаты транспортного конкурса в Сумах не утвердили
Сегодня 15:21
В Сумах на маршрут до Песчаного нашли временного перевозчика
Сегодня 14:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.