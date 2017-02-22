На Сумщине 300 тысяч пациентов примут участие в проекте «Доступные лекарства» Об этом во время брифинга сообщил куратор медицинской отрасли области Сергей Бутенко.

«Вопросы внедрения механизма возмещения лекарственных средств не является новым для Сумщины. Ведь в 2012-2014 году был пилотный проект по возмещению частичной стоимости за медикаменты от гипертонической болезни. Сумщина также принимала в нем участие. И мне неоднократно жители области ставили вопрос о том, будет ли он продлен, - сообщил Сергей Бутенко. - На сегодня могу констатировать, что в Украине с 1 апреля стартует программа «Доступные лекарства». Механизм возмещения заработает для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа, бронхиальной астмой».

По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации, сейчас в области 283 300 человек страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, 34 435 человек с сахарным диабетом II типа и 3 834 человека болеют бронхиальной астмой. Именно для этих пациентов и действовать проект «Доступные лекарства».