На Сумщине планируют создать сеть радио для громад области Об этом заявил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время видеоселекторного семинара по внедрению вещания громад на основе маломощного ФМ-вещания и акцентировал внимание на информационной безопасности области.

«Призываю руководителей всех районов отнестись очень серьезно к реализации этого проекта, не затягивать с подготовкой необходимых документов для лицензирования и подсчет радиочастот. Сумщина как пограничная область должна быть в авангарде развития локального вещания», - отметил Дмитрий Живицкий.

Об алгоритме и механизм внедрения вещания общин, в частности об основных аспектах оформления нормативных документов, материально-технического обеспечения исследований радиовещания и ориентировочные финансовые затраты для создания районной сети маломощного вещания рассказала представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко: «Процедура регистрации радиокомпании, лицензирования и просчета частот максимально упрощена и ускорена. Форма заявки размещена на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - сообщила она.

Все участники семинара согласились с тем, что вопрос установления маломощных передатчиков в небольших населенных пунктах области сегодня достаточно актуален. С учетом того, что сеть проводного вещания сокращается, местным жителям крайне необходимо предоставить возможность слушать программы украинского общественного и местного радиовещания, - говорили руководители Кролевецкого, Сумского, Середина-Будского, Тростянецкого районов. И речь идет не только об информировании людей о тех или иных событиях. Не менее важным в целях безопасности является оповещение населения на случай возникновения нештатных ситуаций.

Директор Глуховской студии местного вещания «Радио Глухов» Сергей Пысьмак, который первым начал эту работу, поделился опытом организационных мероприятий и подготовке и представлению в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания необходимых документов на просчет частот маломощного FM-вещания. Он отметил, что ничего сложного в этом процессе нет, предложил свою помощь и призвал всех заинтересованных активно присоединяться к развитию локального вещания.

Дмитрий Живицкий в срок до 20 марта ждет от всех районов предложения по конкретным населенным пунктам, где должны уже в этом году начаться работы по реализации проекта «Радио громад», и информацию о материально-техническое обеспечение существующих студий радиовещания.