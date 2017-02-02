Предпринимателей Сум просят помочь жителям Авдеевки В Сумах собирают средства для ликвидации чрезвычайной ситуации в Авдеевке и оказания материальной помощи пострадавшим жителям города, сообщает информпортал Сумского горсовета.

Донецкая областная государственная администрация, областная военно-гражданская администрация сообщают реквизиты целевого фонда военно-гражданской администрации города Авдеевки, на которые могут быть зачислены средства, которые будут использованы в вышеупомянутых целях: одержувач – Авдіївське УК/м. Авдіївки/50110000; код за ЄДРПОУ – 37990735; рахунок - № 31513931700014; банк – ГУДКСУ у Донецькій області; код банку – 834016.