Предпринимателей Сум просят помочь жителям Авдеевки

Донецкая областная государственная администрация, областная военно-гражданская администрация сообщают реквизиты целевого фонда военно-гражданской администрации города Авдеевки, на которые могут быть зачислены средства, которые будут использованы в вышеупомянутых целях:
одержувач – Авдіївське УК/м. Авдіївки/50110000;
код за ЄДРПОУ – 37990735;
рахунок - № 31513931700014;
банк – ГУДКСУ у Донецькій області;
код банку – 834016.
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