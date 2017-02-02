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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40149

Предпринимателей Сум просят помочь жителям Авдеевки

В Сумах собирают средства для ликвидации чрезвычайной ситуации в Авдеевке и оказания материальной помощи пострадавшим жителям города, сообщает информпортал Сумского горсовета.

Донецкая областная государственная администрация, областная военно-гражданская администрация сообщают реквизиты целевого фонда военно-гражданской администрации города Авдеевки, на которые могут быть зачислены средства, которые будут использованы в вышеупомянутых целях:

одержувач – Авдіївське УК/м. Авдіївки/50110000;

код за ЄДРПОУ – 37990735;

рахунок - № 31513931700014;

банк – ГУДКСУ у Донецькій області;

код банку – 834016.

Общество Авдеевка

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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