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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 12:20233

В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители

11 марта в выставочном зале Конгресс центра СумГУ состоится презентация обновленного мультимедийного социального проекта ТСН и журнала VIVA! -Победители. Куратор проекта, ведущая новостей на канале 1 + 1 Соломия Витвицкая представит фотографии новых участников проекта ветеранов АТО, утративших части тела во время боевых действий на востоке страны, но сохранивших силу духа - Вадима Свириденко, Вадима Мазниченко и Сергея Романовского.

В 2016 году Победители побывали в 18 городах Украины и мира, проехали более 23 тыс. километров. О проекте узнала аудитория в более 20 млн. человек по всему миру, еще 70 тыс. зрителей видели фотографии собственными глазами.

С Сум начинается масштабный нынешний выставочный тур Победителей. В город проект пригласила Благотворительная организация "Общественный фонд "Сумы".

Полностью обновленный проект и его новых участников организаторы вместе с партнерами - благотворительным фондом "Сердце воина" и Национальным комитетом спорта инвалидов Украины (паралимпийский комитет) - представят уже в апреле в НСК "Олимпийский". Впечатляющие фотокадры для продолжения проекта создали фотограф Александр Мордерер и арт-директор Татьяна Рублева, которые создавали невероятные фотообразы для героев первой части проекта.

Новые участники Победителей - ветераны АТО с ампутацией и паралимпийцы, обладающие удивительными возможностями, тренирующие тело, достойно прошли через испытания. Собственным примером они вдохновляют других не сдаваться, ставят перед собой большие цели в мирной жизни.

В 2017 команда проекта, партнеры и меценаты сконцентрируют свои усилия на развитии современного спортивного протезирования в Украине, установлением спортивных протезов ветеранам АТО, а также спортивной и психологической реабилитации ветеранов АТО, специальных тренингах для ветеранов с ампутацией.

Присоединиться к благотворительным целям проекта может каждый желающий, купив благотворительный номер журнала "VIVA! -победители ", рассказывающий удивительные истории жизни участников проекта. Все деньги от продажи идут на благотворительные цели проекта.

Организаторы выставки: телеканал 1 + 1, журнал VIVA, Информационный центр бойцов АТО Общественного фонда «Сумы», Всеукраинский Центр помощи участникам АТО. При поддержке Сумского облсовета и облгосадминистрации.

Открытие выставки в Сумах, презентация проекта и встреча с творческой группой состоится 11 марта, в субботу, в 15.00 в Конгресс центре СумГУ (ул. Петропавловская, 9/1)

Выставка продлится до 26 марта.

Общество ViVA! -Победители АТО Выставка Общественный фонд Реабилитация

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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