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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26133

Сумская музыкальная школа № 1 отметила свой 140-летний юбилей

2 марта в областной филармонии состоялся торжественный концерт по случаю 140-летия детской музыкальной школы №1.

Среди приглашенных гостей городские и областные чиновники, учащиеся школы и их родители, преподаватели, а также те, кто закончил музыкальное учебное заведение много лет назад.

С этой почтенной датой преподавателей и воспитанников школы поздравил заместитель городского головы Степан Пак, который пообещал, что в скором времени (почему не на юбилей? – Ред.) Сумской горсовет подарит школе долгожданный рояль.

После этого за многолетний плодотворный труд, активное участие в культурно-художественной жизни города, значительный личный вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения и в связи с 140-летием чиновник вручил грамоты городского головы и книги «Суми. Нове життя старих вулиць» преподавателям этого музыкального учебного заведения.

Просмотрев торжественный концерт, каждый из присутствующих получил немало положительных эмоций и убедился, что воспитанники детской музыкальной школы № 1 - это одаренные дети, которые развивают свои способности благодаря стараниям своих педагогов.

Общество Детская музыкальная школа

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