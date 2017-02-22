В Конотопе на попытке украсть из магазина продукты «погорела» семейная пара Не желая рассчитываться на кассе за приобретенные в магазине продукты, 51-летний мужчина и его 59-летняя жена решили спрятать выбранный товар в хозяйственной сумке, оплатив лишь одну буханку хлеба.

О попытке кражи продуктов питания из местного супермаркета в полицию сообщил управляющий торгового заведения. По словам заявителя, охранник магазина, осуществляя через монитор видеонаблюдение за посетителями в торговом зале, обратил внимание на подозрительные действия одной пожилой пары. Мужчина и женщина складывали продукты питания в свой пакет, не используя специального корзины. О подозрительных посетителей он проинформировал управляющего, который и вызвал полицейский наряд.

Когда мужчина и женщина подошли к кассе, то рассчитались только за одну буханку хлеба. И, как будто ничего не произошло, направились к выходу, где их уже ждали охранники и полицейские. В хозяйственной сумке посетителей правоохранители обнаружили неоплаченные колбасные изделия, мясо и сладости на общую сумму более четырехсот гривен. «Злоумышленниками оказались 51-летний мужчина и его 59-летняя жена, - комментирует начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Свои действия они оправдывают хронической нехваткой средств. Пытаясь прокрутить такую «комбинацию», супруги рассчитывало сэкономить расходы на продукты ».

Сейчас в отношении обоих подозреваемых следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (покушение на кражу). Поэтому желание сэкономить за чужой счет собственные сбережения может стоить супругам пятилетнего лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.