В Конотопе на попытке украсть из магазина продукты «погорела» семейная пара

О попытке кражи продуктов питания из местного супермаркета в полицию сообщил управляющий торгового заведения. По словам заявителя, охранник магазина, осуществляя через монитор видеонаблюдение за посетителями в торговом зале, обратил внимание на подозрительные действия одной пожилой пары. Мужчина и женщина складывали продукты питания в свой пакет, не используя специального корзины. О подозрительных посетителей он проинформировал управляющего, который и вызвал полицейский наряд.
Когда мужчина и женщина подошли к кассе, то рассчитались только за одну буханку хлеба. И, как будто ничего не произошло, направились к выходу, где их уже ждали охранники и полицейские. В хозяйственной сумке посетителей правоохранители обнаружили неоплаченные колбасные изделия, мясо и сладости на общую сумму более четырехсот гривен. «Злоумышленниками оказались 51-летний мужчина и его 59-летняя жена, - комментирует начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Свои действия они оправдывают хронической нехваткой средств. Пытаясь прокрутить такую «комбинацию», супруги рассчитывало сэкономить расходы на продукты ».
Сейчас в отношении обоих подозреваемых следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (покушение на кражу). Поэтому желание сэкономить за чужой счет собственные сбережения может стоить супругам пятилетнего лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Следователь Сумского отдела полиции завершил расследование уголовного дела по краже личных вещей, денег и ценностей у артистов киевской театральной труппы,...
Полиция установила причастность ранее судимого 35-летнего шосткинца к совершению четырех краж....
Ахтырские правоохранители разоблачили 30-летнего жителя райцентра, который из торгового зала местного супермаркета похитил дорогостоящий шоколад....
Пытаясь найти деньги на спиртное, 29-летний шосткинец похитил из дома матери две швейные машинки, одна из которых принадлежала ее подруге....
По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции открыли два уголовных производства в отношении двух конотопчанок....