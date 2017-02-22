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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 13:25776

Подозреваемую в пытках экс-главврача Ахтырской психбольницы взяли под стражу

Такую меру пресечения Лилии Неофитной сегодня, 3 марта, назначил следственный судья Заречного райсуда Сум Николай Шершак.

Сегодня же на 10.00 в Ковпаковском райсуде Сум было назначено другое заседание по делу Лилии Неофитной, а именно рассмотрение жалобы ее адвоката на незаконное задержание. В 9.30 в суде начали собираться коллеги по партии «Батьківщина» экс-главврача, которые пришли ее поддержать. Среди них - первый заммэра Сум Владимир Войтенко, депутат облсовета, пресс-секретарь мэра Сум Игорь Ганненко, директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко, депутат горсовета Виталий Бурбыка… Пришли на заседание и с десяток журналистов.

Однако саму Лилию Неофитную конвой в Ковпаковский суд из изолятора временного содержания не доставил (хотя он находится напротив суда в здании Сумского горотдела полиции). Вместо этого ее повезли сразу в Заречный суд, где на 11.00 было назначено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения. В связи с этим рассмотрение жалобы не состоялось. Группа поддержки и журналисты тоже переместились в Заречный райсуд.

Прокуратура просила взять г-жу Неофитную под стражу, считая, что она может оказывать давление на свидетелей и препятствовать  объективному расследованию, будучи на свободе.

В свою очередь Лилия Неофитная заявила, что уголовное производство в отношении нее - это политическое дело, и связано оно с тем, что она не захотела отказываться от 100 га земли, которой пользуется больница. Также она рассказала, что после этого отказа ей предлагали уйти добровольно с работы и перейти в другое областное учреждение, но, так как она и с этим не согласилась, началось ее уголовное преследование и последовавшее снятие с должности решением сессии облсовета. Лилия Неофитная сообщила в суде, что будет обжаловать свое увольнение.

Что касается низкой температуры в лечебном учреждении, в следствие которой, по мнению прокуратуры, три пациента заболели гнойной пневмонией и умерли, г-жа Неофитная заявила о недостаточном финансировании лечебном учреждения, а именно 50% от необходимого.

Напомним, прокуратура подозревает уволенную неделю назад Лилию Неофитную в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.

Право Лилия Неофитная

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