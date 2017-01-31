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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 13:29218

Сумщина примет абитуриентов Черниговской области на тестирование

Впервые в Украине при проведении ВНО-2017 будет функционировать межобластной округ.

На базе учебных заведений Шостки будут тестироваться дети из Новгород-Северского района (включая г. Новгород-Северский) Черниговской области.  Как объяснил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, такое решение принято в интересах детей по просьбе черниговских коллег, чтобы абитуриентам не пришлось преодолевать расстояние до Чернигова в 150 км. Данное решение сыграет положительную роль и для абитуриентов Шостки, поскольку увеличится количество предметов, тестирование по которым можно будет пройти на месте. 

Пробное тестирование запланировано на 1 и 8 апреля. Срок регистрации на основную сессию ВНО: 6 февраля – 17 марта. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта. Основная сессия пройдет с 23 мая по 16 июня, дополнительная – с 3 по 12 июля. Вузы начнут прием документов 12 июля. 

Общество Александр Сидоренко ВНО Тестирование Шостка

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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