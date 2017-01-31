Сумщина примет абитуриентов Черниговской области на тестирование Впервые в Украине при проведении ВНО-2017 будет функционировать межобластной округ.

На базе учебных заведений Шостки будут тестироваться дети из Новгород-Северского района (включая г. Новгород-Северский) Черниговской области. Как объяснил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, такое решение принято в интересах детей по просьбе черниговских коллег, чтобы абитуриентам не пришлось преодолевать расстояние до Чернигова в 150 км. Данное решение сыграет положительную роль и для абитуриентов Шостки, поскольку увеличится количество предметов, тестирование по которым можно будет пройти на месте.

Пробное тестирование запланировано на 1 и 8 апреля. Срок регистрации на основную сессию ВНО: 6 февраля – 17 марта. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта. Основная сессия пройдет с 23 мая по 16 июня, дополнительная – с 3 по 12 июля. Вузы начнут прием документов 12 июля.