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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53197

ПФК «Сумы» пополнит состав игроками аматорского «Агробизнес-ТСК»

Состав ПФК «Сумы» будет укреплен несколькими ведущими игроками роменского аматорского клуба «Агробизнес-TСK».

За сумчан во второй части сезона предстоит играть вратарю Артему Штанько, полузащитникам Максиму Гаврасю и Александру Шимко, а также форвардам Андрею Анцибору и Александру Яровенко (сын чемпиона Олимпийских игр-1988 в Сеуле в составе сборной СССР Евгения Яровенко), сообщает Sport Arena.

Такое усиление, по факту, подтверждает информацию о планах касательно слияния аматорского «Агробизнес-TСК» и ПФК «Сумы», который остались без инвестора.

Напомним, что китайцы, приобретшие клуб в январе, отказались от него в феврале без объяснения причин.

В текущем чемпионате Первой лиги Сумы идут на 16-й позиции с 18 очками.

Первый матч после зимнего перерыва сумчане проведут с Тернополем. Базовая дата 21-го тура — 18 марта.

Спорт ПФК «Сумы»

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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