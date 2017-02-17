ПФК «Сумы» пополнит состав игроками аматорского «Агробизнес-ТСК»

За сумчан во второй части сезона предстоит играть вратарю Артему Штанько, полузащитникам Максиму Гаврасю и Александру Шимко, а также форвардам Андрею Анцибору и Александру Яровенко (сын чемпиона Олимпийских игр-1988 в Сеуле в составе сборной СССР Евгения Яровенко), сообщает Sport Arena.
Такое усиление, по факту, подтверждает информацию о планах касательно слияния аматорского «Агробизнес-TСК» и ПФК «Сумы», который остались без инвестора.
Напомним, что китайцы, приобретшие клуб в январе, отказались от него в феврале без объяснения причин.
В текущем чемпионате Первой лиги Сумы идут на 16-й позиции с 18 очками.
Первый матч после зимнего перерыва сумчане проведут с Тернополем. Базовая дата 21-го тура — 18 марта.
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