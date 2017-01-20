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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54198

В Сумах на маршрут до Песчаного нашли временного перевозчика

На внеочередном заседании 3 марта члены исполнительного комитета приняли решение о назначении перевозчика временным исполнителем пассажирских перевозок на городском автобусном маршруте общего пользования № 51 «Песчаное - Прокофьева».

До перерыва в заседании исполкома, который был спровоцирован дымовой шашкой, брошенной в кабинет, где проходило заседание, члены исполкома успели рассмотреть несколько вопросов. Среди прочих и о маршруте № 51.

Напомним, в феврале текущего года предыдущий перевозчик - ФЛП Горпенко В. В. - обратился к городскому голове с уведомлением о прекращении обслуживания маршрута № 51 «Песчаное - Прокофьева». Причина - его убыточность.

Как сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, работать в дальнейшем по данному маршруту выразили желание только ООО «СНД-Автотранс». Данное предприятие члены исполнительного комитета и назначили временным исполнителем пассажирских перевозок по направлению «Песчаное - Прокофьева».

Данный маршрут ООО «СНД-Автотранс» будет обслуживать в течение трех месяцев. Работать будет по тому же тарифу, что и его предшественник.

Общество Маршрутки

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