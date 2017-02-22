Результаты транспортного конкурса в Сумах не утвердили Сегодня, 3 марта, в Сумском горсовете проходило внеочередное заседание исполкома.

На нем среди прочих рассматривался проект решения об утверждении результатов транспортного конкурса. После дымовой атаки на 59-й кабинет мэрии, где проходило заседание, исполком временно прервал заседание, после чего его перенесли в круглый зал мэра.

На заседании присутствовало 8 членов исполкома (из 17). Замглавы конкурсного комитета Сергей Яковенко зачитал протокол комитета с результатами конкурса. После этого мэр Александр Лысенко закрыл заседание из-за отсутствия кворума.