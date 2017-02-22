На Сумщине пиротехники подорвали мину времен войны Пиротехники изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.

3 марта в 13:10 пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по изъятию и обезвреживанию в специальном отведенном месте минометной мины калибра 51 мм времен Второй мировой войны.

Данный взрывоопасный предмет накануне был обнаружено возле с. Нижняя Сыроватка Сумского района в лесу. Подозрительная находка находилась на расстоянии 500 м от жилых домов.

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что к боеприпасам нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».