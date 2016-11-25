В АТО погиб военнослужащий с Сумщины Уроженец с. Дорошовка Ямпольского района Сергей Клочков умер в госпитале г. Днепр.

Накануне пришла информация, что мужчина был тяжело ранен в ходе антитеррористической операции, а сегодня родителям военнослужащего пришла страшная весть, пишет ЯМПІЛЬ.INFO.

Обстоятельства, при которых Сергей Клочков получил смертельные ранения, пока не разглашаются. Известно лишь, что наш земляк был контрактником и занимал должность командира отделения зенитно-ракетного взвода.

Сергей было 29 лет, 2 апреля он должен был праздновать свой тридцатый день рождения.