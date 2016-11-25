В АТО погиб военнослужащий с Сумщины

Накануне пришла информация, что мужчина был тяжело ранен в ходе антитеррористической операции, а сегодня родителям военнослужащего пришла страшная весть, пишет ЯМПІЛЬ.INFO.
Обстоятельства, при которых Сергей Клочков получил смертельные ранения, пока не разглашаются. Известно лишь, что наш земляк был контрактником и занимал должность командира отделения зенитно-ракетного взвода.
Сергей было 29 лет, 2 апреля он должен был праздновать свой тридцатый день рождения.
26 февраля в районе промзоны Авдеевки погиб боец 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» Артур Абрамитов....
16 февраля в районе Авдеевки Донецкой области погиб старший сержант Юрий Щербина....
Сумской боец был одним из трех, кто не выжил во время обстрелов в районе Красногоровки....
В городе Лозовая Харьковской области 6 января похоронили уроженца Сум Сергея Петрищева....
На ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» 24 ноября открыли мемориальную доску погибшему участнику АТО Андрею Степанцу, который был...