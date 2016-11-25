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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52219

В АТО погиб военнослужащий с Сумщины

Уроженец с. Дорошовка Ямпольского района Сергей Клочков умер в госпитале г. Днепр.

Накануне пришла информация, что мужчина был тяжело ранен в ходе антитеррористической операции, а сегодня родителям военнослужащего пришла страшная весть, пишет ЯМПІЛЬ.INFO.

Обстоятельства, при которых Сергей Клочков получил смертельные ранения, пока не разглашаются. Известно лишь, что наш земляк был контрактником и занимал должность командира отделения зенитно-ракетного взвода.

Сергей было 29 лет, 2 апреля он должен был праздновать свой тридцатый день рождения.

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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