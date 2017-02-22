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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06294

В Сумах водитель троллейбуса потерял сознание за рулем

Сегодня, 3 марта, на ул. Харьковской возле остановки «Мясокомбинат» образовался затор.

Троллейбус №5 перекрыл дорогу и повалил столб электросети, сообщает СТС. Водитель потерял сознание за рулем. Троллейбус съехал с дороги и потянул линию электросетей, в результате чего упал столб.

Как стало известно, предварительно троллейбус попал в ДТП на улице Ивана Сирко. После двухчасового оформления аварии возвращался в депо уже без пассажиров.

Сейчас электрики чинят сети.

Право Дтп

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