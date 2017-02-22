В Сумах водитель троллейбуса потерял сознание за рулем Сегодня, 3 марта, на ул. Харьковской возле остановки «Мясокомбинат» образовался затор.

Троллейбус №5 перекрыл дорогу и повалил столб электросети, сообщает СТС. Водитель потерял сознание за рулем. Троллейбус съехал с дороги и потянул линию электросетей, в результате чего упал столб.

Как стало известно, предварительно троллейбус попал в ДТП на улице Ивана Сирко. После двухчасового оформления аварии возвращался в депо уже без пассажиров.

Сейчас электрики чинят сети.