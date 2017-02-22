В Сумах водитель троллейбуса потерял сознание за рулем

Троллейбус №5 перекрыл дорогу и повалил столб электросети, сообщает СТС. Водитель потерял сознание за рулем. Троллейбус съехал с дороги и потянул линию электросетей, в результате чего упал столб.
Как стало известно, предварительно троллейбус попал в ДТП на улице Ивана Сирко. После двухчасового оформления аварии возвращался в депо уже без пассажиров.
Сейчас электрики чинят сети.
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