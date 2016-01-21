Сумские депутаты хотят расформировать исполком

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке по итогам скандального сегодняшнего заседания исполкома.
«Сегодня состоялось заседание исполкома, на котором Лысенко сотоварищи пытались утвердить результаты так называемого транспортного конкурса.
В самом начале заседания воспользовался своим правом депутата и предложил членам исполкома снять этот вопрос с повестки дня, поскольку у него нарушены сроки обнародования (вместо 20 рабочих дней, как положено по закону, решение висело на сайте только один день). В ответ исполком все же решил его рассматривать.
Ни аргументы, ни ссылки на законы не действовали. Исполком (особенно Волонтырец, которому давно пора на пенсию) упорно гнул свою линию - в нарушение нашего с вами права на доступ к публичной информации продолжили рассмотрение вопроса.
Закончилось тем, что кто-то напустил дыма в кабинет. Так всегда бывает - когда власть глуха к требованиям людей, всегда действует улица. Если вы забыли, то не так давно в представителей глухой власти летели коктейли Молотова...
В результате заседание исполкома было сорвано, его пытались продолжить в круглом зале возле кабинета городского головы, но голосов для принятия решения уже не хватало.
Я откровенно отказываюсь понимать - почему Лысенко так упорно пытается протащить это решение в пользу некоторых перевозчиков, наплевав на наши с вами права и откровенно нарушая закон. Не признак ли это коррупционных деяний?
UPDATE: Забыл добавить: в связи с этими событиями (и не только) мы будем инициировать отставку действующего состава исполкома», - написал Крамченков.
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