На Сумщине нелегально добывали песок Оперативники управления защиты экономики в Сумской области и следователи Роменского отдела полиции изъяли спецоборудование.

Сотрудники УЗЭ в Сумской области установили предпринимателя, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых в г. Ромны.

Предприниматель занимался добычей песка со дна речки Сула, который в дальнейшем реализовывался субъектам хозяйствования. Любые разрешения на занятие данным видом деятельности у него отсутствуют.

По предварительным данным сумма ущерба составляет более 6 миллионов гривен.

На русле речки сотрудники Управления защиты экономики в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и Роменского отдела полиции обнаружили земснаряд для добычи песка, 6 металлических буев для прокладки труб, 32 полипропиленовые трубы и временные бытовые помещения.

По факту незаконной добычи полезных ископаемых открыто уголовное производство по ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению окончательной суммы ущерба и круга лиц, которые также могут быть причастны к незаконной деятельности, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.