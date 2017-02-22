На Сумщине нелегально добывали песок

Сотрудники УЗЭ в Сумской области установили предпринимателя, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых в г. Ромны.
Предприниматель занимался добычей песка со дна речки Сула, который в дальнейшем реализовывался субъектам хозяйствования. Любые разрешения на занятие данным видом деятельности у него отсутствуют.
По предварительным данным сумма ущерба составляет более 6 миллионов гривен.
На русле речки сотрудники Управления защиты экономики в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и Роменского отдела полиции обнаружили земснаряд для добычи песка, 6 металлических буев для прокладки труб, 32 полипропиленовые трубы и временные бытовые помещения.
По факту незаконной добычи полезных ископаемых открыто уголовное производство по ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению окончательной суммы ущерба и круга лиц, которые также могут быть причастны к незаконной деятельности, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.