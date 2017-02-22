Ночью на Шосткинщине горело предприятие по производству топливных паллет

Две команды пожарных из Шостки и пос. Воронежа тушили огонь почти 6 часов.
По информации 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда, сообщение о пожаре в службу «101» поступило 2 марта в 22.38. Горело производственное здание по переработке вторичных отходов сырья.
Предположительно, возгорание началось по причине нарушения правил пожарной безопасности при обустройстве теплогенерирующих агрегатов.
Из-за большой площади и высокой температуры, ликвидировать пожар удалось только в 4.20 3-го марта.
Огонь уничтожил 270 кв. м кровли здания, еще 100 кв. м - повредил. К счастью, люди не пострадали. Сумма ущерба подсчитывается, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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