Вслед за главврачом прокуратура занялась завотделением Ахтырской психбольницы

Прокуратура Сумской области последовательна в своей позиции: лица, причастные к недопустимому отношение к пациентам коммунального учреждения Сумского областного совета «Областная специализированная больница № 2», которые по объективным причинам не могли себя защитить, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Так, 3 марта 2017 года, заведующему психиатрическо-диагностического отделения этого учреждения вручено уведомление о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что указанный медицинский работник недооценил состояние пяти больных, неправильно установил им диагноз, не назначил соответствующее обследование и лечение. В дальнейшем эти пациенты умерли в отделении учреждения. Хотя при условии своевременного и правильного диагностирования, а также адекватного лечения - смерти больных от осложнения пневмонии можно было бы избежать.
Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.
Напоминаем, что после проведения эксгумации установлено, что причиной смерти пяти пациентов, умерших в декабре 2016 года является острая гнойная пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой, при этом, согласно предыдущим патологоанатомическим исследованием, смерть указанных лиц не была связана с заболеванием органов дыхательных путей.
Досудебное расследование продолжается, прокуратура уже готовит сообщение о подозрении другим лицам, причастным к указанному преступлению.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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