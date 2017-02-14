Торговая блокада Донбасса: активисты перекрыли ж/д пути в Конотопе Вечером в субботу, 4 марта, активисты торговой блокады Донбасса открыли новый "редут" в городе Конотоп Сумской области.

Об этом сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами в Facebook.

"Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом – Российской Федерацией. На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", – говорится в сообщении.

По данным Штаба, в настоящее время идет инженерное обустройство местности.

"Редут получил название в честь канцлера Германии – Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны", – говорится в сообщении.

Также в Штабе сообщили, что планируют в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля со страной-агрессором.