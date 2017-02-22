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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:08230

Шостка встретила военнослужащих, вернувшихся из Авдеевки

Сегодня вечером, 4 марта, в центре города у помоста было многолюдно, играла музыка. Шосткинцы встречали земляков-военнослужащих, которые возвращались домой из горячей точки АТО – Авдеевки.

- Їдуть додому наші хлопці, мешканці Шостки, військовослужбовці 58 бригади, які були відправлені в Авдіівку на підсилення 72 окремої механізованої бригади. Дякуємо Богові, всі живі, та здорові, - сказала начальник управления по чрезвычайным ситуациям Ольга Ткаченко, координирующая доставку бойцов домой.

Когда автобус с военнослужащими показался на площади, его тут же окружили встречающие. Здесь были родные, близкие, друзья бойцов, волонтеры и неравнодушные жители города, которые обнимали ребят, как родных, благодарили за службу.

- Три недели пробыли на Авдеевской промзоне, самая горячая точка… Туда заходят сведенные роты на короткий срок, потому что очень тяжело… По 8 часов боя, обстрелы – практически круглосуточно, передышка на час-два… -  сказал в интервью Шостка.INFO старший сержант Андрей Нестерец, военнослужащий 15 батальона.

На руках у бойца – дочка Настенька, которая не отпускает папу ни на минуту, стараясь как можно крепче его обнять.

- Семья, дети – за них мы там воюем…за нашу Украину, - сказал военнослужащий Юрий Ядута, вернувшийся из Авдеевки.

По словам его жены Оксаны, муж долго не признавался, что находится в горячей точке, берег родных от переживаний.

Военнослужащие были тронуты теплой встречей, вниманием и заботой, признавались, что очень соскучились по дому и очень рады, что ближайшие несколько дней смогут побыть с родными.

 
Общество

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