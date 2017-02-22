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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09428

В Ромнах замели бабушку за присвоение чужого кошелька

В Ромнах участковый офицер полиции быстро «вычислил» 66-летнюю жительницу райцентра, которая, находясь в магазине, заметила, как другая посетительница потеряла кошелек. Однако, вместо того, чтобы вернуть его хозяйке, пожилая женщина, не колеблясь, спрятала его в карман.

К участковому офицеру полиции Роменского отдела полиции с заявлением о краже обратилась 59-летняя жительница города. Женщина объяснила: выбирая в супермаркете товар, она настолько увлеклась, что не заметила, как из-под руки выпал кошелек, в котором были документы, банковские кратка и 500 гривен наличными.

Во время проверки участковый офицер полиции установил, что на момент пропажи кошелька рядом с заявительницей находилась 66-летняя местная жительница, которая, собственно, и воспользовалась ситуацией и невнимательностью женщины. В свое оправдание пожилая дама объяснила: «я же не из сумки кошелек вытащила, а с пола подняла».

Сейчас следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное пенсионерке может грозить тюремное заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны

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