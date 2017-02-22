На Сумщине полиция разоблачила группу школьников, ограбивших своего сверстника

Вечером в дежурную часть Конотопского отдела полиции обратилась мать 11-летнего мальчика, сообщившая, что ее ребенка ограбили. Женщина рассказала: около шести часов вечера ее сын возвращался домой от репетитора. На одной из улиц города его встретили четверо неизвестных парней и без каких-либо причин начали к нему приставать. Затем все вместе стали наносить удары в область головы и живота, после чего отобрали сотовый телефон и скрылись.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и немедленно начали поиски злоумышленников.

«Уже на следующий день сотрудники сектора ювенальной превенции установили личности нападавших и пригласили их вместе с родителями в отделение полиции для дачи показаний, - комментирует ситуацию начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Ими оказались четверо мальчиков - 11-ти и 14-лет, один из которых уже попадал в поле зрения правоохранителей за драки с одноклассником. Все они сразу сознались в содеянном. Кроме этого, по месту жительства старшего из подростков полицейские изъяли сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему школьнику. Объяснили несовершеннолетние свой поступок просто: напали на мальчика, потому что хотели просто развлечься».

Сегодня, после полного досудебного расследования, данное уголовное производство уже направлено в суд. И если за совершение общественно опасного деяния в отношении 11-летних ребят могут быть применены только принудительные меры воспитательного характера, и согласно ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их замещающими обязанностей по воспитанию детей) привлечено к административной ответственности их родителей, то 14-летним парням уже грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.