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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:49276

На Сумщине полиция разоблачила группу школьников, ограбивших своего сверстника

Работники полиции направили в суд уголовное производство в отношении четырех подростков, ради развлечений ограбивших 11-летнего мальчика. Встретив школьника на улице, они сначала его избили, и, отобрав дорогостоящий мобильный, скрылись. Посему, учитывая тяжесть преступления, юным злоумышленникам может грозить до шести лет лишения свободы.

Вечером в дежурную часть Конотопского отдела полиции обратилась мать 11-летнего мальчика, сообщившая, что ее ребенка ограбили. Женщина рассказала: около шести часов вечера ее сын возвращался домой от репетитора. На одной из улиц города его встретили четверо неизвестных парней и без каких-либо причин начали к нему приставать. Затем все вместе стали наносить удары в область головы и живота, после чего отобрали сотовый телефон и скрылись.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и немедленно начали поиски злоумышленников.

«Уже на следующий день сотрудники сектора ювенальной превенции установили личности нападавших и пригласили их вместе с родителями в отделение полиции для дачи показаний, - комментирует ситуацию начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Ими оказались четверо мальчиков - 11-ти и 14-лет, один из которых уже попадал в поле зрения правоохранителей за драки с одноклассником. Все они сразу сознались в содеянном. Кроме этого, по месту жительства старшего из подростков полицейские изъяли сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему школьнику. Объяснили несовершеннолетние свой поступок просто: напали на мальчика, потому что хотели просто развлечься».

Сегодня, после полного досудебного расследования, данное уголовное производство уже направлено в суд. И если за совершение общественно опасного деяния в отношении 11-летних ребят могут быть применены только принудительные меры воспитательного характера, и согласно ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их замещающими обязанностей по воспитанию детей) привлечено к административной ответственности их родителей, то 14-летним парням уже грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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