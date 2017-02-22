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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40302

Правоохранители Шостки по «горячим» следам задержали подозреваемого, обокравшего детский развлекательный центр

Отжав пластиковый стеклопакет, 28-летний уроженец Черкасской области проник в помещение шосткинского детского центра и похитил оттуда плазменный телевизор, дорогую игровую приставку, деньги и т.п.. Однако злоумышленнику не удалось остаться безнаказанным - его задержали инспектора по безопасности дорожного движения и доставили в Шосткинский отдел полиции.

Утром на линию «102» поступило сообщение от администратора детского развлекательного центра о том, что неизвестный похитил из помещения центра плазменный телевизор, игровую приставку Х-бокс, стикеры с растворимым кофе и иное имущества. На место сразу же была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник отжал пластиковое окно и через него проник в помещение детского клуба.

«Ориентировки с перечнем похищенного имущества были переданы всем нарядам полиции, работавшим в это время в городе, и эта мера принесла положительный результат, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Инспектора по безопасности дорожного движения увидели возле остановки общественного транспорта мужчину, который бегал по проезжей части с открытой бутылкой пива и пытался остановить транспорт. Заметив полицейских, он предпринял попытку сбежать, но его быстро догнали. При осмотре пакета, бывшего у него в руках, наши сотрудники обнаружили игровую приставку и другие, похищенные из детского развлекательного центра, вещи».

Подозреваемому 28 лет, он уроженец Черкасской области. Ранее задерживался в Киеве за совершение кражи, однако был отпущен под залог. Выяснилось, что на момент задержания он собирался ехать в Киев.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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