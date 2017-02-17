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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42372

Благодаря бдительности пенсионера телефонные мошенники остались «с носом»

Неизвестный аферист, позвонивший 57-летнему пенсионеру из Шостки, представился сотрудником банковского учреждения и пытался выведать у мужчины его личные данные и реквизиты банковской карты. Впрочем, гражданин проявил бдительность и сообщил правоохранителям о подозрительном телефонном звонке, оставив тем самым мошенников без «заработка».

Вечером на мобильный телефон 57-летнего жителя Шостки поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник назвался сотрудником государственного банка и сообщил пенсионеру, что его карточка, на которую он якобы получает пенсию, заблокируют. Чтобы этого не произошло, уверял «банкир», клиент должен подтвердить свою личность, назвав свои личные данные и реквизиты банковской карты.

Мужчина сразу догадался, что ему звонит мошенник, ведь пенсию он получает напрямую через финансовое учреждение. Кроме того, он много слышал о таких схемах обмана. Поэтому, положив трубку, он сразу сообщил о звонке псевдобанкира в полицию.

По данному факту полицейские проводят дальнейшую проверку и предостерегают граждан от необдуманных поступков.

Помните: настоящие работники банковских учреждений никогда не звонят гражданам с подобными вопросами. В случае необходимости человека просто пригласят посетить ближайший филиал банка, куда он должен прийти с паспортом, и только в личном присутствии клиента сотрудник банка может осуществить нужные операции. Что же касается подобных звонков - о них необходимо сразу сообщать в полицию и в банковские учреждения по номерам клиентской поддержки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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