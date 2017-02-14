На Сумщине по факту блокирования железной дороги завели дело Производство открыто по ст. 279 ч. 1 УК Украины "Блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или иным способом, нарушившим нормальную работу транспортных средств". К тому же, есть обращение Конотопского отделения Укрзалізниці о нанесенном ущербе остановкой грузовых поездов.

Сегодня народные депутаты Украины, которые вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в районе путепровода по проспекту Мира, 38, в Конотопе, остановили два украинских грузовых состава. Один - на четыре минуты, другой - более, нежели на час.

Начальник Главного управления полиции области Николай Лушпиенко, который также находится на месте происшествия, призвал участников блокады решать вопрос исключительно в правовом поле, не блокировать движение железной дороги и проводить мероприятие мирно, не нарушая закон и общественный порядок.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст 279 УК Украины «Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей». Санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.