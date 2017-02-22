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«Блокада» в Конотопе сдулась до одной палатки

Ночная попытка группы приезжих во главе с нардепами Семенченко и Соболевым перекрыть железнодорожное сообщение в районе Конотопа провалилась.

Как известно, в ночь на 5 марта около ста человек попытались блокировать железнодорожные пути в районе моста у Европейского университета в Конотопе. Практически сразу в сети Интернет и соцсетях появились сообщения о новом редуте «блокадников», - на этот раз не на Донбасе, а в Конотопе.

Однако, на Сумщине эта акция провалилась, благодаря активности жителей Конотопа и правоохранителей. Работники полиции оперативно выставили кордон, которым отделили приезжих участников «блокады» от железнодорожного полотна, а конотопчане массово собираются на митинг с требованием прекратить провокации и оставить попытки перекрытия путей.

По словам очевидцев, никакой «блокады», широко озвученной в СМИ, на данный момент у организаторов не получилось. Несмотря на то, что акцию пытались развернуть у моста в районе Европейского университета (где в случае перекрытия путей остановились бы и грузовые , и пассажирские составы) железнодорожное сообщение действует в штатном режиме:

«С начала суток через станцию Конотоп прошел целый ряд поездов международного сообщения, на Львов, Киев, Николаев, Одессу, Кишинев, - сообщают жители Конотопа. -  Информации о задержках нет, всё движение по графику».

Также сообщается, что среди «блокадников» нет местных жителей, а их костяк составляют приезжие. Конотопчане воспринимают эти события как провокацию, «блокадникам» цитируют решение сессии Сумского облсовета от 24 февраля, которым областные депутаты (в том числе, представляющие Конотоп) жестко осуждают блокаду транспортных магистралей, подрыв экономики страны и угрозу дестабилизации.

На месте событий находится первый заместитель главы Сумского облсовета (возглавлявший областное УВД в самые горячие месяцы после Майдана, с самого начала гибридной войны на нашей территории) Анатолий Ричкаль.

«Мы прекрасно понимаем, что подобные акции направлены не на защиту интересов Украины, а против неё, - говорит Анатолий Ричкаль. – По моему мнению, это провокация, за которой стой стоят всем известные силы. Обращаю внимание, что такие акции, это уже не пиар, не рейтинги, это создание реальной угрозы для города. Да, очень важно, чтобы громада могла высказывать свою позицию, и это нужно только поддерживать. Но в течение 2014-2015 годов мы хорошо научились отличать патриотизм от деструктива. Тогда, именоо благодаря единству общественных формирований, органов власти, правоохранителей, в области удалось не допустить массовых беспорядков, терактов и дестабилизации в угоду агрессору. Сегодняшние события, эти попытки заблокировать железную дорогу и создать реальную напряженность в Конотопе не имеют ничего общего с ответственной, проукраинской позицией. Поэтому, я думаю, сейчас и правоохранители, и громада Конотопа ясно дали понять этим «активистам», что их акции тут, мягко говоря, неуместны». 

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