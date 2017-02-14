Блокада поездов в Конотопе закончилась Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"Движение поездов в Конотопе осуществляется согласно расписанию, ситуация под контролем правоохранителей, у палатки осталось около 8 человек", - написала она.