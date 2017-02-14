Блокада поездов в Конотопе закончилась

"Движение поездов в Конотопе осуществляется согласно расписанию, ситуация под контролем правоохранителей, у палатки осталось около 8 человек", - написала она.
Производство открыто по ст. 279 ч. 1 УК Украины "Блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или иным способом, нарушившим нормальную работу...
Вечером в субботу, 4 марта, активисты торговой блокады Донбасса открыли новый "редут" в городе Конотоп Сумской области....
Сегодня, 22 февраля, на заседании Сумского городского депутаты приняли обращение к Президенту, Правительству и парламенту относительно поддержки блокады....
Отключение электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей....