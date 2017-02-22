Сумские пограничники изъяли полсотни старинных монет В пункте пропуска «Бачевск» у украинца обнаружили более полусотни старинных монет.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет второй половины XVIII - начала XX веков.

При осуществлении углубленного осмотра автомобиля марки OPEL украинской регистрации, на котором наш соотечественник следовал в Россию, пограничный наряд в бардачке салона транспортного средства обнаружил пакет, в котором находились 59 старинных монет различного номинала 1763-1915 годов выпуска.

Сейчас обнаружена коллекция монет удалена работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.