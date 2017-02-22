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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44387

Раненного грабителем сумского полицейского наградили «За заслуги» перед городом

Сегодня, 6 марта, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко вручил отцу Виктора Игнатенко заслуженную награду.

- За личное мужество и отвагу, проявленные во время исполнения служебных обязанностей, за несокрушимость духа и верность присяге полицейского награждается почетным отличием Сумского городского совета «За заслуги перед городом III степени» Игнатенко Виктор Владимирович, младший инспектор государственной службы охраны, - зачитал решение заммэра Степан Пак, пока Александр Лысенко вручал награду отцу героя Владимиру Николаевичу.

Напомним, сейчас Виктор Игнатенко находится в киевском госпитале, где проходит реабилитацию после ранения, полученного 24 февраля во время преследования подрывателя банкомата на ул. Харьковской.

Также почтенными грамотами отметили полицейских, участвовавших в задержании преступника, Александра Панченко, Виталий Фролов, Сергей Дьяченко, Сергей Рагулин.

Право Взрыв банкомата За заслуги Награда

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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