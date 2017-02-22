Раненного грабителем сумского полицейского наградили «За заслуги» перед городом

- За личное мужество и отвагу, проявленные во время исполнения служебных обязанностей, за несокрушимость духа и верность присяге полицейского награждается почетным отличием Сумского городского совета «За заслуги перед городом III степени» Игнатенко Виктор Владимирович, младший инспектор государственной службы охраны, - зачитал решение заммэра Степан Пак, пока Александр Лысенко вручал награду отцу героя Владимиру Николаевичу.
Напомним, сейчас Виктор Игнатенко находится в киевском госпитале, где проходит реабилитацию после ранения, полученного 24 февраля во время преследования подрывателя банкомата на ул. Харьковской.
Также почтенными грамотами отметили полицейских, участвовавших в задержании преступника, Александра Панченко, Виталий Фролов, Сергей Дьяченко, Сергей Рагулин.
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