На Сумщине простились с погибшим в АТО военнослужащим

Накануне вечером через Ямполь проехал траурный кортеж с телом военнослужащего. На центральной площади собралось много людей. Ямпольчане держали в руках государственные флаги и факелы. Когда траурный кортеж остановился на центральной площади поселка - люди стали на колени в знак глубокой благодарности человеку, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины.
Провести Сергея в последний путь в родном селе собрались многие, пришли не только односельчане, а и жители других населенных пунктов района. Присутствовали на траурной церемонии и военнослужащие, которые отдали коллеге последние воинские почести, пишет Ямпiль.INFO.
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