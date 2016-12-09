На Сумщине простились с погибшим в АТО военнослужащим 5 марта в селе Дорошовка Ямпольского района похоронили Сергея Клочкова, командира отделения зенитно-ракетного взвода, который трагически погиб в зоне проведения антитеррористической операции.

Накануне вечером через Ямполь проехал траурный кортеж с телом военнослужащего. На центральной площади собралось много людей. Ямпольчане держали в руках государственные флаги и факелы. Когда траурный кортеж остановился на центральной площади поселка - люди стали на колени в знак глубокой благодарности человеку, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Провести Сергея в последний путь в родном селе собрались многие, пришли не только односельчане, а и жители других населенных пунктов района. Присутствовали на траурной церемонии и военнослужащие, которые отдали коллеге последние воинские почести, пишет Ямпiль.INFO.