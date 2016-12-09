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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10341

На Сумщине простились с погибшим в АТО военнослужащим

5 марта в селе Дорошовка Ямпольского района похоронили Сергея Клочкова, командира отделения зенитно-ракетного взвода, который трагически погиб в зоне проведения антитеррористической операции.

Накануне вечером через Ямполь проехал траурный кортеж с телом военнослужащего. На центральной площади собралось много людей. Ямпольчане держали в руках государственные флаги и факелы. Когда траурный кортеж остановился на центральной площади поселка - люди стали на колени в знак глубокой благодарности человеку, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Провести Сергея в последний путь в родном селе собрались многие, пришли не только односельчане, а и жители других населенных пунктов района. Присутствовали на траурной церемонии и военнослужащие, которые отдали коллеге последние воинские почести, пишет Ямпiль.INFO.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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