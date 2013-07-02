Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07288

В Сумах на указатели улиц и номера домов потратят почти 200 тысяч

Городской департамент инфраструктуры просчитал сумму средств, необходимую для финансирования работ по восстановлению нумерации домов и указателей улиц.

Об этом сообщил директор департамента Григорий Яременко.

- В этом году на эти мероприятия предусмотрено 80 тысяч, - начал чиновник. – Мы посчитали, необходимо добавить еще 110. Этот вопрос был вынесен на заседание бюджетной комиссии. И сейчас на следующую сессию выносится вопрос о дофинансировании.

- 190? Этого хватит? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко.

- Хватит, - подтвердил г-н Яременко.

Общество Адресные указатели

По тематике

04.12.2014 15:23

В Сумах начали устанавливать таблички с названием улиц

До середины декабря должны установить более 600 указателей....

03.06.2014 13:45

В Сумах уже четвертый месяц устанавливают таблички с названиями улиц

И это не предел – поручение продлено до 1 октября....

02.07.2013 08:04

Сумы хотят пронумеровать

Городской голова Сум Геннадий Минаев поручил своим заместителям Андрею Гайдабрусу и Олегу Котеленцу заняться установкой на домах адресных указателей.... 1

Новости

На заседании исполкома бросили дымовую шашку (обновлено, +видео) 1
03.03.2017 14:28
Подозреваемую в пытках экс-главврача Ахтырской психбольницы взяли под стражу
03.03.2017 13:25
В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители
03.03.2017 12:20
Сумчан зовут на генеральную уборку города
Сегодня 17:50
Сумские баскетболисты уступили лидерам
Сегодня 17:23
В Сумах поймали металлистов
Сегодня 17:23
Блокаду железной дороги в Конотопе заказал мэр Семенихин?
Сегодня 17:03
У «неприбыльщиков» еще есть время внести изменения в учредительные документы
Сегодня 16:58
Впервые задолженность по зарплате в Сумах превысила 100 миллионов
Сегодня 16:29
На Сумщине пограничники задержали украинца, который находится в розыске
Сегодня 15:55
Сумские футзалисты разгромили франковцев
Сегодня 15:29
Творить добро так просто: в Сумском НПО объявили имена победительниц конкурса «Мамиными руками» и провели благотворительную ярмарку
Сегодня 15:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.