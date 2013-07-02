В Сумах на указатели улиц и номера домов потратят почти 200 тысяч Городской департамент инфраструктуры просчитал сумму средств, необходимую для финансирования работ по восстановлению нумерации домов и указателей улиц.

Об этом сообщил директор департамента Григорий Яременко. - В этом году на эти мероприятия предусмотрено 80 тысяч, - начал чиновник. – Мы посчитали, необходимо добавить еще 110. Этот вопрос был вынесен на заседание бюджетной комиссии. И сейчас на следующую сессию выносится вопрос о дофинансировании. - 190? Этого хватит? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко. - Хватит, - подтвердил г-н Яременко.