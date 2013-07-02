В Сумах на указатели улиц и номера домов потратят почти 200 тысяч

Об этом сообщил директор департамента Григорий Яременко.
- В этом году на эти мероприятия предусмотрено 80 тысяч, - начал чиновник. – Мы посчитали, необходимо добавить еще 110. Этот вопрос был вынесен на заседание бюджетной комиссии. И сейчас на следующую сессию выносится вопрос о дофинансировании.
- 190? Этого хватит? – переспросил мэр Сум Александр Лысенко.
- Хватит, - подтвердил г-н Яременко.
До середины декабря должны установить более 600 указателей....
И это не предел – поручение продлено до 1 октября....
Городской голова Сум Геннадий Минаев поручил своим заместителям Андрею Гайдабрусу и Олегу Котеленцу заняться установкой на домах адресных указателей.... 1