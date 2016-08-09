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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11531

Жителя Сумщины заочно подозревают в терроризме на стороне «ДНР»

Жителю Сумской области сообщено о подозрении в участии в террористической организации так называемой «ДНР».

Принятыми прокуратурой Сумской области и Управлением СБ Украины в Сумской области совместными мероприятиями на противодействие преступлениям против национальной и общественной безопасности Украины разоблачили уроженца Сумской области, который после прохождения специальной боевой подготовки в созданных российскими спецслужбами центрах подготовки боевиков и поддерживая сепаратистские идеи, вступил в ряды одного из батальонов террористической организации «Донецкой Народной Республики» и активно участвует в ней путем совершения активного вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции ВС Украины.

Сейчас следователями Службы безопасности Украины собрано достаточно доказательств на основании которых, по согласованию с процессуальным прокурором прокуратуры области, лицу сообщено о подозрении в совершении умышленного особо тяжкого преступления по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, поскольку мужчина скрывается от органа досудебного расследования, то принятое процессуальное решение сообщено ему способом, предусмотренным УПК Украины, а именно, во время обыска по месту его проживания подозрение вручено взрослому члену семьи. Сейчас готовится ходатайство в суд о предоставлении разрешения на осуществление в отношении подозреваемого специального предварительного расследования в порядке, предусмотренном УПК Украины.

Справка: за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины лицу грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право ДНР Терроризм

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