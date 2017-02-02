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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45487

Главный дорожник Сум объяснил, почему его назвали коррупционером

Директор КП «Дорремстрой» рассказал свое видение, почему прокуратура назвала его коррупционером.

Об этом он сообщил сегодня, 6 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Я действительно как руководитель, как отец в 2010 году взял на работу свою дочку инженером в отдел кадров, - оправдывался г-н Вегера. – Она проработала 5 лет, вышла замуж за моего работника. Теперь меня судили как коррупционера по 4 протоколам: 2 – за то, что я подписал приказы на отпуск им двоим, а 2 – за то, что выписал премию, дочери выписал 30%, а всем остальным работникам по окладу. Получается ситуация: или их двоих развести, или мне как руководителю написать заявление и уйти. То есть в этом состоит моя коррупция. А по машине я вам отдельно расскажу.

Право Александр Вегера Коррупция

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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