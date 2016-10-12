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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25764

В Сумах нашли причину ужасного состояния дорог после зимы

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера считает, что во всем виновата соль.

Об этом он сообщил сегодня, 6 марта, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Дороги в Сумах после зимы посыпались, - констатировал мэр Сум Александр Лысенко. – Я вам поясню: если посмотреть те дороги, которые мы отремонтировали капитально, с ними все нормально. А там, где практиковался так называемый ямочный ремонт, там сложности. Но это не только у нас.

- Понятно, что снегопады виноваты, - начал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. - Такие снегопады, как у нас, были, ну может, еще в одном-двух городах. Но, за всю историю «Дорремстроя» мы впервые высыпали на дороги 9 тысяч тонн гранотсева с солью. Это только тысяча тонн соли, это одна из причин, почему посыпались дороги. Как мы собираемся исправлять эту ситуацию? Согласно правил содержания дорог, мы уже провели вместе с ГАИ обследование дорог, составили акты, сейчас составляются графики. На сегодня мы уже заготовили около 18 тыс. тонн сыпучих материалов – 12 тысяч гранотсева и 6 тысяч щебня. Кроме того, заготовлено 100 тонн битума. Больше пока невозможно, потому что сезон только начинается, холодное время, он пока не отпускается. Как только начнут отпускать с заводов, начнем заготавливать дальше. Что касается производства асфальта, мы подготовили две установки и готовы запускать их с 8-го числа. Сейчас идет подготовительный вопрос с

«Сумыгазом». Пока завод не работает, мы заготовили небольшое количество асфальтобетона, и те огромные ямы, которые образовались на проезжей части, начнем с сегодняшнего дня устранять. Начнем с центральной части. Техника уже подготовлена в полном объеме. Если погода позволит, мы будем выводить всю технику на ремонт. Но я считаю, что нужно переходить или на реконструкцию или на капитальный ремонт, потому что текущий ремонт будет на временно на один-два года максимум. Это просто залатывание дыр. Кроме того, мы закупили новый асфальтный завод, сейчас идет его поставка, думаю, к концу мая, после сборки и наладки, он заработает. Нужно использовать его по максимуму, потому что срок эксплуатации дорог, сделанных по новой технологии, будет не 12 лет, как сейчас после капитального ремонта, а 24-30 лет.

Мы же приступаем к уборке дорог, потому что те 9 тысяч тонн противогололедной смеси, которые мы высыпали на улицы, нужно убрать. Но нужно все делать в комплексе – убирать сразу и дороги, и тротуары, и газоны, чтобы не переделывать дважды или трижды.

- Я думаю, коммунальные предприятия должны подключиться, - подытожил мэр. – а пока давайте определяться по первым объектам на ремонт – Набережная р. Стрелка от Ильинской до Первомайской, Троицкая, Шевченко…

- Мы проехали по этим улицам, там кое-где еще снег не растаял, нужно подождать пару дней, - уточнил г-н Вегера.

Общество Дороги

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