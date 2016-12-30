В Сумах впервые сделали сложные операции на горле В отоларингологическом отделении КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» впервые под общим обезболиванием проведены операции: аденотомия и тонзилотомия мальчику 10 лет.

Это стало возможным благодаря получению нового наркозного аппарата SIESTA I Whisрa, сообщает горотдел здравоохранения Сумского горсовета.