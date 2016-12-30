В Сумах впервые сделали сложные операции на горле

Это стало возможным благодаря получению нового наркозного аппарата SIESTA I Whisрa, сообщает горотдел здравоохранения Сумского горсовета.
В Министерстве здравоохранения вернули проект госпитальных округов Сумщины на доработку....
Правительство Японии в 2017 году намерено выделить около 290 000 долларов на проекты благотворительных организаций в сфере медицины и образования,...
Строительство 5-го пускового комплекса заведения завершено за средства Государственного фонда регионального развития и местного бюджета Ахтырки....
Лечебно-профилактические учреждения города на Новый год и Рождество будут работать по специальному графику....
Больным хронической почечной недостаточностью будут оказывать медицинскую помощь и в Шосткинский районной больнице....