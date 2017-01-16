Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1207 (за предыдущую неделю - 1220) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 120 (134), из них раскрыты – 58 (65), а именно 11 фактов телесных повреждений, 1 ограбление, 22 кражи, 1 факт мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 факта незаконного обращения с оружием.

Также за прошлую неделю составлено 92 (250) протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 3, курение в общественных местах – 35, нарушение антиалкогольного законодательства – 23, насилие в семье – 6, самогоноварение – 7.