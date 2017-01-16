Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03253

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1207 (за предыдущую неделю - 1220) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 120 (134), из них раскрыты – 58 (65), а именно 11 фактов телесных повреждений, 1 ограбление, 22 кражи, 1 факт мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 факта незаконного обращения с оружием.

Также за прошлую неделю составлено 92 (250) протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 3, курение в общественных местах – 35, нарушение антиалкогольного законодательства – 23, насилие в семье – 6, самогоноварение – 7.

Право Криминогенная обстановка

По тематике

27.02.2017 09:51

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1220 (за предыдущую неделю - 1170) заявлений и сообщений....

20.02.2017 14:12

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1170 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю 1124)....

13.02.2017 09:50

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1124 заявлений и сообщений....

06.02.2017 10:34

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1181 заявлений и сообщений....

16.01.2017 11:18

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1101 заявлений и сообщений....

Новости

На заседании исполкома бросили дымовую шашку (обновлено, +видео) 1
03.03.2017 14:28
Подозреваемую в пытках экс-главврача Ахтырской психбольницы взяли под стражу
03.03.2017 13:25
В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители
03.03.2017 12:20
Сумчан зовут на генеральную уборку города
Сегодня 17:50
Сумские баскетболисты уступили лидерам
Сегодня 17:23
В Сумах поймали металлистов
Сегодня 17:23
Блокаду железной дороги в Конотопе заказал мэр Семенихин?
Сегодня 17:03
У «неприбыльщиков» еще есть время внести изменения в учредительные документы
Сегодня 16:58
Впервые задолженность по зарплате в Сумах превысила 100 миллионов
Сегодня 16:29
На Сумщине пограничники задержали украинца, который находится в розыске
Сегодня 15:55
Сумские футзалисты разгромили франковцев
Сегодня 15:29
Творить добро так просто: в Сумском НПО объявили имена победительниц конкурса «Мамиными руками» и провели благотворительную ярмарку
Сегодня 15:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
Бренд-менеджер
Репетитор по химии
Web developer
Ассистент руководителя
Менеджер по аренде недвижимости

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.