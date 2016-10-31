Мэр Сум больше не лжец Мэр Сум выиграл суд у политактивиста-адвоката Александра Соколова.

2 марта апелляционный суд Сумской области удовлетворил апелляцию мэра Сум Александра Лысенко и отказал в удовлетворении иска Александра Соколова, который просил суд признать слова городского головы, сказанные на аппаратном совещании в ноябре 2016 года, ложью. Тогда мэр Сум обвинил А.Соколова в присвоении бюджетных средств и коммунальных помещений.

30 января судья Заречного райсуда Алла Клименко удовлетворила иск Соколова к мэру, но это решение суда Апелляционный суд области отменил и постановил новое, которым в удовлетворении иска Соколову отказал.