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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 11:17628

Мэр Сум больше не лжец

Мэр Сум выиграл суд у политактивиста-адвоката Александра Соколова.

2 марта апелляционный суд Сумской области удовлетворил апелляцию мэра Сум Александра Лысенко и отказал в удовлетворении иска Александра Соколова, который просил суд признать слова городского головы, сказанные на аппаратном совещании в ноябре 2016 года, ложью. Тогда мэр Сум обвинил А.Соколова в присвоении бюджетных средств и коммунальных помещений.

30 января судья Заречного райсуда Алла Клименко удовлетворила иск Соколова к мэру, но это решение суда Апелляционный суд области отменил и постановил новое, которым в удовлетворении иска Соколову отказал.

Право Александр Лысенко Александр Соколов

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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