Мэр Сум больше не лжец

2 марта апелляционный суд Сумской области удовлетворил апелляцию мэра Сум Александра Лысенко и отказал в удовлетворении иска Александра Соколова, который просил суд признать слова городского головы, сказанные на аппаратном совещании в ноябре 2016 года, ложью. Тогда мэр Сум обвинил А.Соколова в присвоении бюджетных средств и коммунальных помещений.
30 января судья Заречного райсуда Алла Клименко удовлетворила иск Соколова к мэру, но это решение суда Апелляционный суд области отменил и постановил новое, которым в удовлетворении иска Соколову отказал.
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