4 троллейбуса Сумам хотят поставлять 6 компаний

ОАО «Управляющая компания холдинга «БЕЛКОММУНМАШ» и ее официальный дилер в Украине компания «Яникс» предложили модель белорусского троллейбуса БКМ 321.
Компания «Торговый дом «Литан» подала на сумской тендер троллейбусы ДНІПРО-Т203, которые собираются методом крупноузловой сборки в Днепре на базе белорусского троллейбуса МАЗ-ЭТОН Т203.
Компания «Богдан Моторс» предложила Сумам украинский троллейбус Богдан 70117 – 12 таких рогатых уже были поставлены КП «Электроавтотранс» в 2015 году.
Еще один участник – ООО «Научно-техническое предприятие СТГ Инженеринг» не обозначило в документах модель предлагаемого троллейбуса, на предыдущих тендерах компания предлагала к поставке модель ЛАЗ Е183.
Шестой участник – «Черниговский автозавод» — выставил на торги модель украинского троллейбуса собственной сборки Эталон Т12110, сообщает transport.sumy.ua со ссылкой на данные системы Prozorro
Особенностью данного тендера по сравнению с проводимыми в Сумах ранее является повышение технических требований к троллейбусам. КП «Электроавтотранс» потребовало, чтобы они были оснащены кондиционером кабины водителя, Wi-Fi, видеонаблюдением салона, видеорегистратором, прибором утечки тока и счетчиком электроэнергии.
Из городского бюджета на данную закупку выделено 20 млн. грн., однако итоговая стоимость закупки будет определена на аукционе на понижение цены, к которому допустят участников, подавших необходимый пакет документов.
У тендерного комитета есть 20 рабочих дней на анализ документов участников, чтобы определить, допущены они к аукциону или нет, после чего будет определена дата аукциона, на котором и станет известен победитель.
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