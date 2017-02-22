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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:10537

В Сумах суд снял запрет с земли возле универмага «Киев»

Суд отменил запрет регистрировать 27 соток на Набережной р. Стрелки, и теперь ДП «Паркинг» сможет официально сдавать мелким рыночникам землю в аренду.

Сегодня, 6 марта, Хозяйственный суд Сумской области отменил судебное определение от 3.11.2014 об обеспечении иска ФЛП Дашутина, которым было остановлено действие решения Сумского горсовета о передаче в постоянное пользование 27 соток на 1-й Набережной р. Стрелка, 1а ДП «Паркинг» КОРП «Мелкооптовый» Сумского горсовета и запрещено совершать какие-либо действия с данным участком.

В связи с действием этого определения суда на протяжении 2,5 лет ДП «Паркинг» не могло зарегистрировать данный участок и соответственно заключать договора аренды с рыночниками, которые торгуют на этой земле. Так как сегодня судья Александр Коваленко это определение отменил, теперь ДП «Паркинг» может участок зарегистрировать и официально сдать в аренду рыночникам.

Право Земля возле универмага Киев

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