В Сумах отключили воду на Добровольной

В связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Сеченова сегодня, 6 марта, в 12:15 приостановлено водоснабжение всего района Добровольной. По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено.
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