В Сумах отключили воду на Добровольной КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода на ул. Сеченова.

В связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Сеченова сегодня, 6 марта, в 12:15 приостановлено водоснабжение всего района Добровольной. По завершении аварийных работ водоснабжение будет возобновлено.