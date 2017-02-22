На Сумщине произошло ДТП с летальным исходом

5 марта, в 1:20, на 184-м километре автодороги «Копти – Глухов - Бачевск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузовика «Рено», 33-летний гражданин соседней страны, допустил столкновение с мотоциклом «Днепр», за рулем которого находился 25-летний местный житель.
В результате аварии водитель мотоцикла «Днепр» от полученных травм скончался в реанимационном отделении Кролевецкой ЦРБ. Двое его пассажиров из числа местных жителей находятся в реанимационном отделении того же медицинского учреждения: у 29-летнего мужчины медики диагностировали ушиб головного мозга, переломы костей основания черепа, переломы семи ребер слева и разрыв печени у второго, 26-летнего пассажира - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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