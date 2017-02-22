Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31411

На Сумщине произошло ДТП с летальным исходом

В результате столкновения мотоцикла и грузового автомобиля в реанимационное отделение Кролевецкой больницы попали водитель и двое пассажиров мотоцикла. Через несколько часов 25-летний молодой человек, находившийся во время аварии за рулем мотоцикла, скончался от полученных телесных повреждений.

5 марта, в 1:20, на 184-м километре автодороги «Копти – Глухов - Бачевск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузовика «Рено», 33-летний гражданин соседней страны, допустил столкновение с мотоциклом «Днепр», за рулем которого находился 25-летний местный житель.

В результате аварии водитель мотоцикла «Днепр» от полученных травм скончался в реанимационном отделении Кролевецкой ЦРБ. Двое его пассажиров из числа местных жителей находятся в реанимационном отделении того же медицинского учреждения: у 29-летнего мужчины медики диагностировали ушиб головного мозга, переломы костей основания черепа, переломы семи ребер слева и разрыв печени у второго, 26-летнего пассажира - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП

По тематике

В Сумах водитель троллейбуса потерял сознание за рулем
03.03.2017 17:06

В Сумах водитель троллейбуса потерял сознание за рулем

Сегодня, 3 марта, на ул. Харьковской возле остановки «Мясокомбинат» образовался затор....

В Сумах на Прокошке столкнулись два авто
02.03.2017 15:32

В Сумах на Прокошке столкнулись два авто

Сегодня, 2 марта, на ул. Прокофьева возле здания ПАО «Сумыоблэнерго» произошло ДТП с участием «Chevrolet Aveo» и «Mercedes»....

В Сумах водитель после ДТП снимал стресс пивом
02.03.2017 13:20

В Сумах водитель после ДТП снимал стресс пивом

Патрульные составили админматериалы на водителя, который совершил ДТП, а после снимал стресс алкоголем....

22.02.2017 15:01

Сумские энергетики попали в аварию

В Недригайловском районе автомобиль ПАО «Сумыоблэнерго» попал в ДТП....

22.02.2017 13:11

В центре Сум столкнулась 4 авто

Сегодня, 22 февраля, около 12.30 на Покровской площади произошло массовое ДТП....

Новости

На заседании исполкома бросили дымовую шашку (обновлено, +видео) 1
03.03.2017 14:28
Подозреваемую в пытках экс-главврача Ахтырской психбольницы взяли под стражу
03.03.2017 13:25
В Сумах впервые Соломия Витвицкая вместе с ветеранами АТО представит обновленный проект Победители
03.03.2017 12:20
Сумчан зовут на генеральную уборку города
Сегодня 17:50
Сумские баскетболисты уступили лидерам
Сегодня 17:23
В Сумах поймали металлистов
Сегодня 17:23
Блокаду железной дороги в Конотопе заказал мэр Семенихин?
Сегодня 17:03
У «неприбыльщиков» еще есть время внести изменения в учредительные документы
Сегодня 16:58
Впервые задолженность по зарплате в Сумах превысила 100 миллионов
Сегодня 16:29
На Сумщине пограничники задержали украинца, который находится в розыске
Сегодня 15:55
Сумские футзалисты разгромили франковцев
Сегодня 15:29
Творить добро так просто: в Сумском НПО объявили имена победительниц конкурса «Мамиными руками» и провели благотворительную ярмарку
Сегодня 15:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
Региональный директор
Бетонщик
Монтажник
Помощник менеджера по персоналу
Администратор

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.